Vulkaneifel: Schwerer Unfall beim Linksabbiegen auf der B421 – vier Verletzte, einer schwer

STADTKYLL. Am Abend des 10.11.2023 kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B421 in Höhe Niederkyll. Der unfallverursachende PKW – mit drei Personen besetzt – kam aus der Straße Im Hahnborn und bog nach links auf die B421 in Richtung Stadtkyll ab.

Dabei übersah er den bevorrechtigten PKW – mit zwei Personen besetzt – aus Richtung Stadtkyll kommend, der in Fahrtrichtung Jünkerath unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKWs. Hierdurch wurden eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht. Die beiden PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren drei Notärzte, sechs Rettungswagen der umliegenden Rettungswachen, die Feuerwehr Stadtkyll und die Polizeiinspektionen Prüm und Daun. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)