++ Gesundheitsamt: Tuberkulose bei Grundschulkind aus Konz nachgewiesen ++

TRIER/KONZ. Gestern wurde bei einem Grundschulkind aus Konz der Tuberkulose-Erreger nachgewiesen. Das teilte das Gesundheitsamt Trier am Dienstagnachmittag mit.

Da die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragbar ist, hat das Gesundheitsamt Trier-Saarburg gemäß dem Infektionsschutzgesetz bereits die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

Alle Kontaktpersonen aus dem sozialen Umfeld des Kindes werden zeitnah mit einem Bluttest auf Tuberkulose-Erreger untersucht. Das Kind hatte sich im häuslichen Umfeld angesteckt. Da es bis vor Kurzem noch die Schule besucht hat, werden auch Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte getestet. Alle betroffenen Personen und deren Eltern wurden bereits vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg kontaktiert. Dieses steht auch in enger Abstimmung mit der Schulleitung.

Grundsätzlich gelten Kinder nicht als hochansteckend. Die Bluttests sind daher eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Infektion auszuschließen.

Tuberkulose wird durch Bakterien ausgelöst. Die Erreger befallen überwiegend die Lunge und können als eines der ersten Zeichen unter anderem Husten auslösen, können aber auch fast jedes andere Organ betreffen und in seltenen Fällen zu schweren Erkrankungen führen. Nur ein geringer Anteil der latent Infizierten erkrankt jedoch. In Deutschland ging die Zahl der Tuberkulose-Fälle in den letzten Jahrzehnten stetig zurück. Der Grund dafür sind verbesserte Lebensumstände sowie eine wirksame Therapie der Krankheit.

Eine offene Tuberkulose-Erkrankung wird mit einer Medikamenten-Kombination behandelt, die über mehrere Monate eingenommen werden muss. Dadurch kan