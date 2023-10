++ Hermeskeil: Massivst überfüllte Aufnahmeeinrichtung – Stadtrat schlägt deutlich Alarm ++

HERMESKEIL. Es kommen mehr geflüchtete Menschen nach Rheinland-Pfalz, die Aufnahmeeinrichtungen des Landes sind voll und teils auch überbelegt, wie das Beispiel Hermeskeil zeigt. Der Stadtrat hat dazu eine Resolution beschlossen und appelliert an das Land.

Der Stadtrat von Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg verabschiedete am Mittwochabend einstimmig eine Resolution und fordert darin ein Ende der Überbelegung der dortigen AfA. In der Resolution, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, wird unter https://lokalo.de/artikel/309114/rlp-aufnahmeeinrichtungen-des-landes-voll-und-teils-ueberbelegt-zahlen-steigen-weiter/ die Einhaltung der vereinbarten Maximalkapazität von 1000 Menschen in der Einrichtung gefordert – und damit auch eine «sozialverträgliche Unterbringung der Asylbegehrenden».

Die Bewohnerschaft der AfA habe sich massiv verändert, hieß es dort. Seien es 2015 noch überwiegend Familien mit Kindern gewesen, seien es nun «hauptsächlich einzelne, männliche Heranwachsende oder junge Männer, die teilweise keine Bleibeperspektive in Deutschland haben». Diese veränderte Situation wirke sich auch auf die Lebensverhältnisse in Hermeskeil und das Zusammenleben in der AfA aus.

Es gebe für die Menschen in der AfA keinen Raum mehr für Privatsphäre, sagte Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) am Donnerstag der dpa. Aktuell seien dort mehr als 1.600 Menschen untergebracht. Auch darauf solle die Resolution aufmerksam machen. Gleichzeitig sei der Kommune auch bewusst, dass das Land vor einer «Riesenherausforderung» stehe.