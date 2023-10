BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden.

Es sei derzeit noch unklar, was das Feuer im Speicher des Hauses am Vormittag entfacht habe, teilte die Polizei Mayen am Montag mit.

Ein Bewohner sei wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.