Trier: Universitätspräsidentin heißt Erstsemester willkommen – “Probieren Sie Neues aus!”

TRIER. Zum Wintersemester 2023/24 begrüßt die Universität Trier knapp 1300 Erstsemester. Sie erhalten während der Orientierungstage viele Informationen und Unterstützung zum Studienstart.

Emiely, Hannah, Elisabeth und Ina haben sich einen Platz im größten Hörsaal der Universität Trier gesichert. Die vier Psychologie-Studentinnen kommen aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland und sitzen in der ersten Reihe, als Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer die Erstsemester-Studierenden der Fachbereiche I und II im Audimax an der Universität Trier willkommen heißt: „Auch ich bin noch neu an der Universität und wahrscheinlich genauso gespannt auf mein erstes Semester an der Universität Trier wie Sie. Ich möchte alle Studierenden herzlich zum Wintersemester begrüßen und Sie ermutigen, Ihr Fach mit Begeisterung zu studieren, sich in das Campusleben sowie in die Hochschulpolitik einzubringen“.

Im größten Hörsaal der Universität sind kaum mehr Plätze frei, denn das Fach Psychologie zählt die meisten Studierenden an der Universität Trier und gehört zu den größten Standorten für das Psychologie-Studium in Deutschland. Zum Fachbereich I gehören auch die Fächer Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Philosophie und die Pflegewissenschaft. Auch die Studentinnen und Studenten, die ein breites Spektrum an Sprachen, Computerlinguistik und Digital Humantities oder Medienwissenschaft studieren, begrüßte Eckkrammer und ermutigte sie: „Studieren Sie das, worauf Sie Lust haben und probieren Sie Neues aus!“

Auf Platz zwei der beliebtesten Fächer liegt erneut Rechtswissenschaft. Das Fach erwartet in diesem Winter die ersten Studentinnen und Studenten im neu eingerichteten Bachelor-Studiengang. Die Studentinnen und Studenten der Fachbereiche III und IV werden am Dienstag und die Fachbereiche V und VI am Mittwoch von der Präsidentin Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer begrüßt.

Zahlreiche Vortragsangebote erleichtern den knapp 1.300 Studienanfängerinnen und -anfängern etwa die Stundenplanerstellung, das Zurechtfinden auf dem Campus oder die finanzielle Planung des Studiums. Um sich den Neuen vorzustellen, bieten das Studiwerk, die Studierendenvertretung und die Fachschaften sowie weitere Einrichtungen der Universität den neuen Studentinnen und Studenten an Infoständen mit Kaffee oder Ersti-Tüten viele Möglichkeiten des Austauschs. Während der Orientierungstage erhalten die frischgebackenen Studentinnen und Studenten noch bis zum 18. Oktober zahlreiche Gelegenheiten, sich über den uniSPORT, das politische sowie kulturelle Angebot an der Universität Trier und anstehende Veranstaltungen zu informieren.

Auch in der Stadt erwartet die Studentinnen und Studenten mit dem Kultursemesterticket wieder ein buntes Programm, auf das die Uni-Präsidentin gerne hinweist: „Nutzen Sie das Di-Mi-Do-Ticket, mit dem Sie kostenfrei Zutritt zu vielen Kultur-Veranstaltungen und Museen in Trier erhalten.“ Am 23. Oktober starten dann über 10.500 Studentinnen und Studenten gemeinsam mit der neuen Universitätspräsidentin ins Semester. Darauf freuen sich auch schon Hannah und Elisabeth: „Natürlich freuen wir uns am meisten auf das Fach selbst und darauf, viele neue Leute kennenzulernen“. (Quelle: Universität Trier)