Bauarbeiten verzögern sich – So lange sollen die Bahnübergänge in Zewen und Euren gesperrt bleiben

TRIER. Die Sperrung der Bahnübergänge für den Fahrzeugverkehr in der Eurener Eisenbahnstraße und der Zewener Kantstraße wird über den 13. Oktober hinaus verlängert. Die Deutsche Bahn erneuert dort die technischen Anlagen.

Der Bahnübergang in der Zewener Kantstraße ist voraussichtlich ab dem 26. Oktober wieder ohne Einschränkungen passierbar. Die Sperrung des Übergangs in der Eurener Eisenbahnstraße wird voraussichtlich am 11. November aufgehoben.

Die Umleitung nach Zewen über die B49 bis zur Wasserbilliger Straße und nach Euren über Im Speyer bleibt so lange bestehen. Fußgänger können die Bahnübergänge weiterhin die meiste Zeit überqueren.

Die Bahn teilt mit, dass “schwierige Boden- und Wasserverhältnisse sowie der Zustand beim Bau aufgefundener Altanlagen” zu Verzögerungen führten. Die Bauarbeiten gehen auch nach Öffnung der Übergänge weiter und werden voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen. Insgesamt investiert die Bahn in die Modernisierung fünf Millionen Euro.