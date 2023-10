Region: Betrunken mit Mauer und Hecke kollidiert – 57-Jähriger mit erheblichem “Pegel”

IDAR-OBERSTEIN. Am 13. Oktober 2023 kam es in den Abendstunden im Bereich des Maler-Wild-Wegs in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer beim Rangieren mit einer Mauer und Hecke kollidierte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme räumte der 57-jährige Fahrzeugführer den Konsum von Alkohol ein.

Dies wurde durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest mit über zwei Promille bestätigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)