Region: Rauchentwicklung in Altenheim – Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort

IDAR-OBERSTEIN. Am vergangenen Samstag, den 14.10.2023, kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Mikrowelle zu einer Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer eines Altenheims in der Nordtorstraße in Idar-Oberstein.

Neben der Polizei Idar-Oberstein befand sich die Feuerwehr Idar-Oberstein mit starken Kräften vor Ort. Nach fachkundiger Lüftung des betroffenen Patientenzimmers wurde diese durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Trier)