Mit Gaspistole ins Gesicht geschossen: Maskierter Mann überfällt Essenslieferanten und klaut Handy und Döner

VÖLKLINGEN. Nach einer Essensbestellung hat ein unbekannter Täter in Völklingen einen Lieferanten eines Döner-Imbisses überfallen.

Der maskierte Mann soll dem Opfer, als es aus dem Auto an der genannten Adresse ausstieg, mit einer Gasdruckpistole ins Gesicht geschossen haben, teilte die Polizei in Völklingen am Sonntag mit.

Der Lieferant sei dabei leicht verletzt worden. Der Täter habe dann dessen Auto durchsucht und ein Handy sowie Nahrungsmittel gestohlen. Der Lieferant flüchtete nach dem Überfall am späten Samstagabend zu einem Passanten, der die Polizei verständigte. Zunächst fehlte von dem Räuber jede Spur.