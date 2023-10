Eine schrille Lady mit großem Herz: „Blau-Weiß“ Ehrang feiert Premiere mit „Charleys Tante“

TRIER-EHRANG/TRIER-BIEWER. Dass sich der Komödien-Klassiker „Charleys Tante“ auch über 100 Jahre nach der Uraufführung in England noch immer als zeitlos-unverwüstlich im humorvollen Mann-Frau-Geschlechterrollenspiel erweist, bewies das Ensemble um Theaterleiterin Maria Löw vom Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang am Samstagabend bei der Premiere in der voll besetzten Mehrzweckhalle „Auf der Kipp“ in Trier-Biewer.

Extravagant wie eine Diva, mit Perücke und weißer Federboa, Kleid und langen weißen Satin-Handschuhen steht sie oben auf der Treppe, winkt mit nobler Geste allen zu, als wollte sie die ganze Welt umarmen. Der vorher nur herum geschubste Onkel Gabriel Grundhöfer (Jürgen Haubrich) becirct, täuscht und hilft in Herzensnöten bei seinem Auftritt als „Charleys Tante“. Genau 131 Jahre nach der Uraufführung in England kommt sie nun wieder in heikler Liebesmission in der bekannten Komödie von Brandon Thomas, die in einer Bearbeitung von Maria Löw und Jürgen Haubrich am vergangenen Samstag flutbedingt in Trier-Biewer Premiere feierte.

Die Bühne ist zu Beginn in Schummerlicht getaucht, das Stück spielt auf einer Dachterrasse in Ehrang – höchst professionell und aufwendig gebaut vom technischen Team um Christian Millen. Weitblick über Ehrang auf die Pfarrkirche St. Peter inklusive. Der schüchtern-gutmütige Charley (Dennis Labarbe) und sein nur auf Pump lebender Studenten-Kumpel Peter (Oliver Kirchen) laden als Junggesellen ihre adrett-reizenden Angebeteten Christel (Julia Löw) und Hannelore (Rebecca Hoffmann) zu einem getarnten Rendezvous ein. Doch die dafür seinerzeit unverzichtbare Anstandsdame Donna Annelie d’Alvadores Nachacho Gonzales y Eisenach (Marion Thurn), Charleys reiche Tante aus Argentinien, verspätet sich.

In letzter Minute überreden die zwei Freunde Charleys Onkel Gabriel in ein Kostüm zu schlüpfen und sich notgedrungen als Charleys Tante auszugeben. Und wie er das tut! Mit mal romantisch verklärter, mal süffisant-spöttischer Miene, nebenbei lässig Sekt trinkend, gelassen und forsch flunkernd, hilft er den frisch Verliebten als schrille Lady mit großem Herz und hält sich hartnäckige Verehrer vom Leib. Die dem außergewöhnlichen, vermeintlichen Weibsbild nachstellen und dieses heiraten wollen. Zuerst versucht es Willi Wolke (René Maes), der überdrehte und frivole Sprüche klopfende Butler von Charley, der zu schmissigen Klängen mit ihr tanzt, vor allem um der chronischen Geldnot zu entkommen. Als auch noch der von Christel und Hannelore streng-poltrige Vormund Oswald Seifer (Rudi Labarbe) in Leidenschaft zur „falschen“ Tante“ entbrennt, ist das Chaos perfekt.

Richtig brenzlig wird es, als dann endlich Charleys echte Tante auftaucht. Immer wenn zwei sich mehr oder weniger freiwillig näherkommen, leuchten die Alarmlampen auf in diesem amüsant-lustvoll inszenierten Geschlechterrollenspiel, das Mann- und Frausein mit allem Schein und Sein witzig-absurd und kurzweilig, leicht beschwingt auf die Schippe nimmt. Der anhaltende Beifall zeigt: Für Jung und Alt ein großer Spaß.

Resttickets für die Vorstellungen an den Samstagen, 21. und 28. Oktober um 19:00 Uhr sowie am Sonntag, 22. Oktober um 17:00 Uhr (mit Kaffee und Kuchen ab 15:00 Uhr) gibt es online unter www.blau-weiss-ehrang.de/ticketshop, mittwochs von 14:00 bis 17:00 Uhr im „bride to be“ Brautstore, Quinter Straße 57a in Ehrang sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional. Mehr Infos zur aktuellen Spielzeit unter www.theater-ehrang.de, auf facebook und Instagram (@blauweissehrang).

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 gegründet und ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 570 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar.