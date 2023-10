Vulkaneifel: Serie von Diebstählen und Einbrüchen in Daun reißt nicht ab

DAUN. Wie die Polizei Daun mitteilt, ereigneten sich in den vergangenen Tagen und Wochen eine Vielzahl von Einbrüchen und Diebstählen im Dauner Stadtgebiet.

Die Polizeiinspektion Daun berichtete hierzu bereits ausführlich.

Im Zusammenhang mit dem am 29.09.2023 bekannt gewordenen Diebstahl des Opferstocks aus der Wehrbüschkapelle in Daun wurde nun am 14.10.2023 bekannt, dass der Tresor sich wieder samt Inhalt vor Ort befand. Augenscheinlich wurde der Tresor durch die Täter nicht geöffnet und nunmehr an den Tatort zurückgebracht.

Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass durch unbekannte Täter das provisorische Sammelbehältnis vor Ort, eine aufgestellte Vase durch unbekannte Täter im Zeitraum 12.10.2023 bis 14.10.2023 geleert wurde.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.