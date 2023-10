Klasse reagiert: Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher durch lautes Rufen

ST. INGBERT-ROHRBACH. Am 14.10.2023 ereignete sich gegen 19.45 Uhr ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Kahler Allee in St. Ingbert-Rohrbach. Hierbei begaben sich die unbekannten Täter zum Einfamilienhaus

des 59-jährigen Geschädigten, der zur Tatzeit verreist war.

Er oder sie hebelte(n) daraufhin die rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Ein Nachbar, 57 Jahre alt, störte bei der Tatausführung durch lautes Rufen und unverzügliches Alarmieren der Polizei. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Tatbeute durch das Anwesen und ein zur Straße hin gelegenes Fenster.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen von Polizeikräften der Polizeiinspektionen Homburg und St. Ingbert führten nicht zur Feststellung der Täter. Am Wohnanwesen des Geschädigten entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zu diesem oder den geflüchteten Tätern machen, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten. (Quelle: Polizeidirektion Trier)