Ausgehobene Gullydeckel in Zemmer: Polizei Schweich sucht zwei Jugendliche

ZEMMER. In der Nacht vom 14.10. auf den 15.10.2023 wurde die Polizeiinspektion Schweich gegen 3.15 Uhr über ausgehobene Gullydeckel in der Straße “Am Schießberg” informiert. Durch eine Streife konnten die Gefahrenquellen ausfindig gemacht und beseitigt werden.

Glücklicherweise wurde durch den Unfug niemand niemand verletzt oder geschädigt. Die Polizei Schweich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich beim Ausheben von Gullydeckeln nicht mehr um einen einfachen Scherz, sondern um eine äußerst gefährliche Angelegenheit handelt, aus der schwerste Verkehrsunfälle resultieren können. Die Polizei ermittelt werden Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen, denen zwei Jugendliche in der Nacht auffielen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)