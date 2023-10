Entsprechendes Werkzeug dabei: Polizei Schweich schnappt Fahrraddieb auf frischer Tat

SCHWEICH. Am Dienstag, 10.10.2023, meldeten sich gegen 11.50 Uhr aufmerksame Zeugen bei der Polizeiinspektion Schweich, dass sie soeben am Schwimmbad in Schweich beobachten konnten, wie eine männliche Person versuche, ein Fahrradschloss durchzuschneiden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die gut beschriebene Person noch in Tatortnähe festgestellt und kontrolliert werden. Ein entsprechendes Werkzeug führte der 46-jährige mit sich. Nach weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)