Neuer Hotspot mit Glasfaser-Anschluss: Freies W-LAN am Petersplatz in Bitburg

BITBURG. Seit dem 26. Oktober 2021 unterhält die Stadt einen W-LAN-Hotspot am Petersplatz. Der Hotspot kommt über einen Glasfaser-Anschluss, durch den der Anwender mit bis zu 100 MBit/s surfen kann.

Auch Bürgermeister Joachim Kandels nutzt den Hotspot hin und wieder bei gutem Wetter, um sich z.B. im städtischen Rats- und Bürgerinformationssystem auf www.bitburg.de die dort hinterlegten, neuesten Ratsunterlagen anzusehen. Ein weiterer innerstädtischer Hotspot ist am Maximiner Wäldchen eingerichtet.

Und auch in der Konrad-Adenauer-Anlage und am Parkplatz Grüner See sind welche vorgesehen. Darüber hinaus betreibt die Stadt Bitburg bereits W-Lan-Hotspots an allen Dorfgemeinschaftshäusern in den Stadtteilen. (Quelle: Stadt Bitburg)