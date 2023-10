Leuchtturmprojekt in Konz: Klimaneutrale Energieversorgung für die Verwaltungsgebäude

KONZ. Das Konzer Rathaus und das Verwaltungsgebäude II werden ab sofort mit klimaneutraler Wärme und Strom aus dem Klärwerk an der Saarmündung versorgt. „Damit macht sich die Verbandsgemeindeverwaltung unabhängiger bei der Energieversorgung und nutzt noch mehr eigene, klimafreundliche Energiequellen als bisher“, erklärt Bürgermeister Joachim Weber.

Die Energie, die ab jetzt von der einen auf die andere Saarseite transportiert wird, entsteht in mehreren Schritten durch die Reinigung von Abwasser im Klärwerk. Der Leiter der VG-Werke, Ralf Zorn: „Bei der Behandlung des Wassers entsteht zunächst Klärgas. Dies wird in zwei Blockheizkraftwerken verbrannt und dadurch in Wärme und Strom umgewandelt.“

Diese Energie wird ab sofort nicht mehr nur in der Kläranlage selbst genutzt. Der Überschuss an Wärme und Strom, der bisher ungenutzt blieb, kommt den beiden Verwaltungsgebäuden am Markt zu Gute. Er fließt durch eine Leitung unter der Saar, die im vergangenen Jahr durch eine aufwendige Bohrung ermöglicht wurde.

Die Energie aus dem Klärwerk reicht für die komplette Wärmeversorgung der Verwaltungsgebäude. Beim Strom muss noch nachgerüstet werden, um in vollem Umfang autark und klimaneutral zu sein. Dazu wird das Blockheizkraftwerk bald erneuert und die Kläranlage mit zusätzlichen Solaranlagen ausgestattet.

Die Umstellung auf die Versorgung aus dem Klärwerk hat neben dem Umweltschutz noch weitere Vorteile: Denn wenn es zu einem längeren, allgemeinen Stromausfall kommen sollte, sind die Verwaltungsgebäude davon nicht betroffen, da sie durch die Notstromversorgung des Klärwerks abgesichert sind.

Auch ein weiterer Ausbau des Projekts ist denkbar. Dadurch könnten dann möglicherweise auch Betriebe und Anwohner in Konz-Könen mit Energie versorgt werden. In einer entsprechenden Machbarkeitsstudie wird im Moment geprüft, ob und wie dies machbar und wirtschaftlich wäre. Die VG-Verwaltung rechnet mit einem Ergebnis in der ersten Jahreshälfte 2024.

Das Leuchtturmprojekt der Verbandsgemeinde Konz hat bisher rund eine Million Euro gekostet und wird vom Bund mit 35 Prozent gefördert. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)