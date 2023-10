++ Update: Feuerwehr Trier löscht brennendes Heuballenlager an der alten Lokrichthalle ++

TRIER. Zu gleich drei Bränden wurde die Feuerwehr Trier in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags gerufen.

Zunächst alarmierte ein Anwohner gegen vier Uhr die Feuerwehr über den Notruf wegen eines brennenden Containers an den Bobinethöfen in der Nähe der alten Lokrichthalle. Während der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte zwei weitere Brände in unmittelbarerer Nähe zum ersten Einsatzort. Ein auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerkes abgestellter Kühlanhänger stand in Flammen, ebenso ein Lager mit rund 80 Heurundballen in der ehemaligen Lokrichthalle (lokalo.de berichtete).

Die Berufsfeuerwehr löschte sofort Container und Anhänger, aufwändiger und langwieriger gestaltete sich hingegen die Brandbekämpfung des Heuballenlagers. Jeder Rundballen musste einzeln unter Atemschutz mit einem Radlader aus dem Lager ins Freie gebracht werden, wo sie auseinandergezogen und gelöscht wurden.

Wegen der aufwändigen und langwierigen Arbeiten waren ebenfalls die Freiwilligen Feuerwehren Euren und Biewer im Einsatz, weil zur Unterstützung ein Radlader benötigt wurde, unterstützte auch das Technische Hilfswerk (THW) mit den Ortsverbänden Trier und Saarburg. Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, es wurde niemand verletzt, die Schadenshöhe ist unklar.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier sowie die Freiwilligen Feuerwehren Euren und Biewer mit insgesamt rund 50 Leuten, das THW mit insgesamt 15 Einsatzkräften sowie die Polizei Trier. (Quelle: Stadt Trier)