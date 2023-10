Brutale Auseinandersetzung: 26-Jähriger stirbt nach Verletzung mit Hieb- und Stichwaffe

BINGEN-BÜDESHEIM. Wie das Portal Nahe-News und die Bild-Zeitung berichten, kam es am 9.10. in der Johannisstraße in Bingen-Büdesheim zu einem Tötungsdelikt.

Ein 26-Jähriger aus Langenlonsheim-Stromberg starb im Rahmen einer Auseinandersetzung an Verletzungen durch eine Hieb- und Stichwaffe. Zwei weitere Männer wurden schwer und ein Mann leicht verletzt.

Dringend tatverdächtig ist ein 32-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit. Das Amtsgericht Mainz hat Haftbefehl wegen Totschlags in einem Fall und wegen versuchten Totschlags tateinheitlich mit gefährlicher Körperverletzung in zwei weiteren Fällen erlassen.

Der 32-Jährige befindet sich in einer JVA. Das Motiv ist derzeit noch unklar. (Quellen: Nahe-News, Bild-Zeitung)