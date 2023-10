Bandbreite des Barock: Ausstellung “Drama, Pracht und Leidenschaft” im Museum am Dom Trier 

TRIER. Unter dem Titel “Drama, Pracht und Leidenschaft” präsentiert das Museum am Dom Trier die Epoche des Barock als Zeit des künstlerischen Ausdrucks und der theatralischen Inszenierung – mit Gemälden, die von einem privaten Leihgeber zur Verfügung gestellt worden sind. Die Auswahl an Bildwerken aus dem 17. und 18. Jahrhundert zeichnet sich durch religiöse Motive aus, die bekannte und weniger bekannte Geschichten aus der Bibel erzählen.

Vermittelt wird die ganze Bandbreite des Barock – von frühbarocken, an die Vorgängerepoche Renaissance erinnernden Werken, bis zu Bildern aus dem Rokoko, der letzten Phase des Barock. Die Künstler hinter den ausgestellten Objekten weisen spannende Verlinkungen zu den großen Namen des Barock auf. Mit Henrik de Somer ist ein Enkelschüler von Michelangelo Merisi da Caravaggio vertreten, während ein zweites Gemälde des ausgestellten Rokoko-Malers Francesco Trevisani mit dem gleichen Motiv im Louvre-Museum in Paris zu finden ist.

Während der Ausstellungsdauer bietet das Museum am 28. Oktober und am 11. November, jeweils um 14 Uhr für 2€ zzgl. Eintritt offene Führungen an. Für Schulklassen aus der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg ist der Ausstellungsbesuch dank der Unterstützung durch die Sparkassenstiftung kostenfrei.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.museum-am-dom-trier.de.