700 Heuballen in Flammen: 110 Feuerwehrleute im Einsatz – 60.000 Euro Schaden

HEUSWEILER. Am gestrigen Dienstag wurde der Polizeiinspektion Völklingen gegen 20.05 Uhr ein Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Ortsrandlage Heusweiler gemeldet.

Entgegen der ersten Mitteilung wurde von den ersten Einsatzkräften vor Ort festgestellt, dass Heuballen in einem frei zugänglichen, auf einer großen Wiese stehenden Rundbogenheuunterstand (Länge ca. 100 Metter, Breite ca. 10 Meter) brannten. Der Unterstand, in dem ca. 700 Rundheuballen gelagert waren, stand in Vollbrand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro entstanden. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich ca. 110 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Regionalverband. Des Weiteren waren das DRK sowie das THW im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ebenfalls noch an. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)