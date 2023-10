Ministerin Eder (Grüne): Überarbeiteter Entwurf für umstrittenes Jagdgesetz bis Januar

MAINZ. Ein überarbeiteter Entwurf des geplanten und hoch umstrittenen neuen Landesjagdgesetzes für Rheinland-Pfalz soll bis Ende Januar vorliegen. Bis zu diesem Sonntag (15. Oktober) könnten noch Einwendungen eingereicht werden, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) in Mainz. Seit Anfang Juli, als ein erster Entwurf der Novelle vorgestellt worden war, hätten das schon viele Privatpersonen und Organisationen getan.

Vor der parlamentarischen Sommerpause im kommenden Jahr soll das Gesetz in den Landtag kommen, in Kraft treten könnte es dann zum 1. April 2025, dem Start des Jagdjahres 2025/26. Der erste Entwurf sieht eine stärkere Ausrichtung der Jagd auf die in Folge des Klimawandels nötige Walderneuerung vor.

Auf harsche Kritik war er etwa beim Landesjagdverband Rheinland-Pfalz gestoßen. Dieser fordert die vollständige Rücknahme des Entwurfs und hat Jägerinnen und Jäger für Donnerstag (12. Oktober) aufgerufen, eine Stellungnahme zu dem Entwurf gemeinsam im Umweltministerium in Mainz abzugeben. (Quelle: dpa)