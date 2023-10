Ohne Licht und in Schlangenlinien über die Autobahn: Suff-Fahrten in Luxemburg gestoppt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die letzten beiden Tage drei Alkoholfahrten mit Führerscheinentzügen bzw. Fahrverbot.

Am Abend des 9.10.2023 wurde ein Fahrzeug auf der A1 Höhe Flaxweiler wegen seiner gefährlichen Fahrweise gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Da der Alkoholtest am Fahrer ein positives Resultat erbrachte und hierbei der maximal zulässige Höchstwert überschritten wurde, erfolgte der Führerscheinentzug.

Zur gleichen Zeit wurde eine offensichtlich alkoholisierte Person in einem Lokal in Bissen gemeldet, die versuchte, mit ihrem Auto wegzufahren. Die Fahrerin konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Da der Alkoholtest positiv verlief, wurde der Führerschein eingezogen.

Am 10.10.2023, gegen 0.05, Uhr wurde eine Polizeistreife auf der A4 in Höhe der Ausfahrt Leudelange auf einen Lieferwagen aufmerksam, der ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest verlief positiv, woraufhin ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)