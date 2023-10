Willkommen für 1400 “Erstis”: Wintersemestereröffnung an der Hochschule Trier

TRIER. Rund 1400 Erstsemester sind am 04. Oktober 2023 an der Hochschule Trier in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Die neuen Studienanfänger*innen wurden traditionell in der Hochschul-Aula willkommen geheißen.

“Bei uns stehen Sie im Zentrum, bei uns geht es um die Studierenden, die wir in ihren fachlichen aber auch persönlichen Kompetenzen stärken, um ideal auf die Berufswelt vorbereitet zu sein”, betonte Präsidentin Prof. Dr. Schumann.

Gemeinsam mit ihr richteten auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Kulturdezernent der Stadt Trier, Markus Nöhl, Herr Thomas Vatheuer vom Studierendenwerk, sowie Annika Kiefer vom allgemeinen Studierendenausschuss herzliche Grußworte an die neuen Studierenden. Alle zeigten sich hocherfreut darüber, dass sich so viele junge Menschen für ein Studium an der Hochschule Trier entschieden haben.

Im Anschluss an die Grußworte stellten sich die einzelnen Hochschuleinrichtungen den neuen Studierenden beim „Markt der Möglichkeiten“ vor. Die Studierenden hatten hier die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen und gezielt Fragen zu stellen. Gute Laune und eine ausgelassene Stimmung in und außerhalb der Hochschul-Gebäude rundeten diesen besonderen Vormittag ab.

Die Hochschule Trier wünscht allen Studierenden einen guten Start in das Wintersemester und viel Erfolg in ihrem Studium.