++ Aktuell: 4.400 Beschäftigte – Verhandlung mit Investor über Ford-Standort in Saarlouis gescheitert ++

SAARLOUIS. Bittere Nachricht für die 4400 Beschäftigten in Saarlouis: Laut dem Ford-Deutschland-Chef ist der zunächst interessierte Investor abgesprungen. Jetzt stehen Verhandlungen über einen Sozialplan an.

Die Verhandlungen zwischen dem US-amerikanischen Autobauer Ford und einem Großinvestor über eine Übernahme des Werkes in Saarlouis sind gescheitert. Darüber wurde am Donnerstag die Belegschaft bei einer Versammlung informiert.

Investor will Gespräche nicht fortsetzen

Wie Ford-Deutschland-Chef Martin Sander der Deutschen Presse-Agentur sagte, habe der Investor in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er die Gespräche nicht fortsetzen wolle. Nun stehen Sozialplan-Verhandlungen an. Sollte es keine Einigung geben, kündigte der Betriebsrat bereits Warnstreiks und eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf an. Mitte 2025 läuft die Produktion des Ford Focus am Standort aus. Aktuell arbeiten dort 4400 Mitarbeiter, hinzu kommen weitere 1300 in Zuliefererbetrieben.

Basis für den Sozialplan sind laut Sander 1.000 Arbeitsplätze, die bereits zugesagt worden seien. Sie könnten «eine gute Basis sein, so etwas wie einen Gewerbepark an diesem Standort zu schaffen».

Laut dem saarländischen Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) hat das Land ein Paket in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags auf den Tisch gelegt. «Es ist uns als Land schließlich gelungen, uns über die Eckpunkte einer Gesellschaftervereinbarung für ein gemeinsames Joint Venture mit dem Investor, weiteren Partnern und dem Land zu einigen», teilte er mit.

Nun sehe er «ganz klar Ford in der Pflicht, seinen Willen zur Zukunftssicherung für die Beschäftigten zu beweisen und vernünftige Angebote auf den Tisch zu legen». Barke kündigte an, unabhängig davon «ab sofort in einen anderen Modus der Zusammenarbeit» einzusteigen.

Die Mitarbeiter hatten große Hoffnungen in die Betriebsversammlung am Donnerstag gesetzt, nachdem Ende Juni von konkreten Vereinbarungen mit einem Investor berichtet worden war. Bis zum 30. September sollte ein bindender Vorvertrag ausgearbeitet werden. Die Gewerkschaft IG Metall, die für die Beschäftigten hohe Abfindungen gefordert hatte, hatte daraufhin eine geplante Urabstimmung abgesagt.

(Quelle: dpa)