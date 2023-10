Luxemburg: Attacke mit Stange – Angreifer landet in Abschiebehaft

LUXEMBURG. Gegen 17.30 Uhr kam es am 1.10.2023 am Boulevard Dr Charles Marx in Luxemburg-Hollerich zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern, bei dem einer versucht hatte, den anderen mit einer Stange zu schlagen.

Der flüchtige Angreifer, der im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte, befand sich laut Überprüfung illegal im Großherzogtum.

Die zuständigen Abteilungen der Kriminalpolizei und des Außenministeriums wurden in Kenntnis gesetzt. Die Person kam anschließend in Abschiebehaft. (Quelle: Police Grand-Ducale)