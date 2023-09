Dank an fast 1.200 Helferinnen und Helfer: Landrat überreicht Fluthilfe-Medaille

TRIER. Im Beisein zahlreicher Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreisgebiet, aber auch Vertretern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Malteser Hilfsdienstes (MHD) und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) überreichte Landrat Stefan Metzdorf die rheinlandpfälzische Fluthilfemedaille 2021.

„Mit dieser Ehrung wird der Einsatz von 1.193 Frauen und Männern aus dem Kreisgebiet während der Flutkatastrophe im Juli 2021 gewürdigt. Und dabei geht es nicht nur um die schwierigen, tagelangen Einsätze vor allem an Sauer und Kyll im Kreisgebiet, sondern auch um die teilweise über Wochen andauernden Hilfseinsätze an der Ahr“, so Metzdorf.

Im Beisein der Bürgermeister der Verbandsgemeinden, Wehrleitern und dem Führungsstab des Kreises würdigte der Landrat den enormen Einsatz unter teilweise schwierigsten Bedingungen. Das ehrenamtliche Engagement habe sich hier ebenso bewährt wie die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren, Roten Kreuz, Maltesern, DLRG, dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr und weiteren Hilfsorganisationen. „Man hat erleben können, wie alle in der Not zusammen angepackt und die Strukturen im Großen und Ganzen funktioniert haben“, sagte Metzdorf. Ebenso dankte der Landrat vielen Bürgerinnen und Bürgern, die eine beispielhafte Hilfebereitschaft gezeigt hätten, sei es durch Geld- und Sachspenden, aber auch durch tatkräftige Hilfe in den betroffenen Orten.

Da die große Zahl an Flutmedaillen nicht an einem Termin überreicht werden konnte, übergab Landrat Metzdorf je einem Feuerwehrmann aus den Ortschaften aller sechs Verbandsgemeinden die Dankurkunde der Ministerpräsidentin und die Medaille selbst. Die weiteren Verleihungen finden in den einzelnen Verbandsgemeinden statt.

Ebenso nahmen für die Helferinnen und Helfer der beteiligten Hilfsorganisationen Christian Keilen und Sascha Heinsdorf für das Deutsche Rote Kreuz, Hermann Hurth und Patrick Farsch für den Malteser Hilfsdienst sowie Thomas Rößler und Denis Konder für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Urkunden und Medaillen in Empfang.

Katastrophenschutz wird gestärkt

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde das Land Rheinland-Pfalz von einer Flutkatastrophe in unvorstellbarem Ausmaße getroffen, bei der 134 Menschen ihr Leben verloren haben und die insbesondere im nördlichen Rheinland-Pfalz, aber auch im Landkreis Trier-Saarburg, schwere Verwüstungen und Zerstörungen angerichtet hat.

Auf der Grundlage der Erfahrungen dieses Einsatzgeschehens hat der Landkreis inzwischen seine Katastrophenschutzplanung fortgeschrieben und u.a. ein umfangreiches Beschaffungskonzept beschlossen.