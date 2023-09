Razzia bei der Arbeit: Zoll deckt illegale Beschäftigung auf Baustelle auf

SAARBRÜCKEN. Zollbeamte haben in Saarbrücken die illegale Beschäftigung von sechs Männern auf einer Baustelle aufgedeckt.

Wie ein Sprecher des Hauptzollamts am Freitag in Saarbrücken mitteilte, stießen die Beamte am Mittwoch beim Betreten der Baustelle auf zwölf Arbeiter. Sechs von ihnen sollen daraufhin versucht haben zu flüchten. Die Beamten konnten ihre Flucht allerdings verhindern.

Die sechs Männer sollen aus dem Ausland kommen und weder eine Aufenthalts- noch Arbeitserlaubnis haben. «Sie waren somit von ihrem deutschen Arbeitgeber illegal beschäftigt», sagte ein Sprecher des Hauptzollamts. Die Arbeitnehmer wurden vorläufig festgenommen und verhört. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Auch der Arbeitgeber muss nach Angaben des Hauptzollamts mit Strafverfahren wegen illegaler Beschäftigung rechnen. Die Ermittlungen dauern an.