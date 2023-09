Zahl der rheinland-pfälzischen Kleinkinder in Tagesbetreuung angestiegen

MAINZ. Die Zahl von Kleinkindern in öffentlicher Betreuung ist in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen. Für 36.742 Jungen und Mädchen unter drei Jahren gab es am 1. März 2023 einen Betreuungsvertrag für eine Kita oder eine Tagespflegeperson, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Das waren knapp 1300 mehr betreute Kinder als im vergangenen Jahr. Am selben Stichtag 2022 wurden 35.444 Kinder in Tagesbetreuung gezählt.

Das Bundesland verfügte laut Behördenangaben am 1. März 2023 über insgesamt 2614 Kitas. In diesen soll es 37.512 Beschäftigte gegeben haben, also pädagogisches sowie Leitungs- und Verwaltungspersonal. Dazu kämen in Rheinland-Pfalz am Stichtag dieses Jahres noch 1364 Tagesmütter und Tagesväter, die außerhalb von Kitas arbeiteten, aber von öffentlichen Geldern bezahlt würden, hieß es.