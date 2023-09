Ein U-Boot auf Rollen: 350-Tonnen-Gefährt für wird für letzte Reise gedreht

Tausende verfolgten am Rheinufer in Köln, Koblenz und Mannheim die spektakuläre Fahrt eines ausgemusterten U-Boots aus Kiel. In Speyer wird U17 nun bereit gemacht für die allerletzte Reise.

SPEYER. Ein Stahlkoloss hebt ab: Ein rund 350 Tonnen schweres U-Boot ist in Speyer hydraulisch angehoben worden, um darunter eine spezielle Drehvorrichtung zu positionieren.

«U17 liegt nun erfolgreich auf zwei Rollenpaaren», teilte das Technik Museum in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit. Die spektakuläre Mission dient als Vorbereitung für ein am (morgigen) Mittwoch geplantes Manöver. Dann soll das ausgemusterte Gefährt auf die Seite gelegt werden.