Update: Brand in Mehrfamilienhaus am frühen Morgen – 69-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

SAARBRÜCKEN-MALSTATT. Am frühen Morgen des 24.09.23, gegen 4.50 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Malstatt (lokalo.de berichtete).

Mit Eintreffen der Rettungskräfte wurde umgehend mit der Evakuierung der Anwohner sowie der Brandbekämpfung begonnen. Nachdem die Wohnung, in welcher der Brand offensichtlich ausgebrochen war, durch die Feuerwehr betreten wurde, konnte dort eine bewusstlose Person auf dem Boden liegend vorgefunden werden. Bei der Person handelte es sich um den 69 Jahre alten Wohnungsinhaber, welcher alleine in der Wohnung lebte.

Dieser wurde umgehend aus der Wohnung gerettet und durch einen Notarzt medizinisch versorgt. Der Mann wurde in der Folge in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch nach kurzer Zeit an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer kam es zu einem noch nicht bezifferbarem Sachschaden an dem Gebäude und der betroffenen Wohnung. Die übrigen Wohnungen sind jedoch weiterhin bewohnbar.

Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden, da die Wohnung durch die Brandermittler noch nicht betreten werden konnte. Insgesamt waren bei dem Einsatz drei Kommandos der Polizei, zwei Rettungswägen, ein Notarzt und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Saarbrücken eingesetzt. (Quelle: dpa)