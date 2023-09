++ Wetter: Heiterer Wochenstart in der Region – so werden die nächsten Tage ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit heiterem Wetter. Die Höchstwerte am Montag liegen zwischen 20 und 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Am Dienstag bleibt es meist trocken, es kann aber bewölkt werden. Die Höchstwerte steigen auf 21 bis 25 Grad.

Und auch am Mittwoch kann der Regenschirm laut Vorhersage zuhause gelassen werden: Bei 23 bis 25 Grad bleibt es heiter und niederschlagsfrei. Nur in der Eifel wird es voraussichtlich etwas kühler, mit Höchstwerten zwischen 19 und 21 Grad. (Quelle: dpa)