Schilder umgeschmissen, Passanten beleidigt: Amtsbekannter Mann randaliert erneut in Gerolstein

GEROLSTEIN. Am 23.9.2023 trat ein 23-jähriger, amtsbekannter, junger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet gegen 18.48 Uhr erneut als Randalierer in Erscheinung.

Zunächst wütete er im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein, wo er die Schilder der Behelfsbushaltestellen im Bereich des großen Parkplatzes beim NORMA-Markt umwarf. Einen Passanten, der ihn auf sein Fehlverhalten ansprach, schubste er zu Boden.

Schnell waren die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun vor Ort. Auch durch diese ließ der Beschuldigte sich nicht beruhigen, sondern verhielt sich auch den Beamtinnen und Beamten gegenüber aggressiv.

Es kam zu einer Vielzahl an verbalen Anfeindungen und Beleidigungen in absolut ehrverletzender Art und Weise gegenüber Passantinnen und Passanten sowie den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten. Der junge Mann wurde durch die Beamtinnen und Beamten in Gewahrsam genommen und zur Untersuchung zwecks Feststellung einer möglichen psychischen Erkrankung und einer dadurch bedingten Eigen- und Fremdgefährdung, einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)