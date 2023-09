Nach Verletzung von Hujic: J.J. Mann wechselt zu den Trierer Gladiators an die Mosel

TRIER. Nach der Verletzung von Spielemacher Haris Hujic verpflichten die Trierer Gladiatoren den 32-jährigen Routinier JJ Mann. Er stand letzte Saison für Phoenix Hagen auf dem Parkett.

Vor wenigen Tagen erreichte die Gladiators Trier die bittere Nachricht, dass Leistungsträger Haris Hujic aufgrund einer Knieverletzung mehrere Monate fehlen wird. Um auf diesen Ausfall zu reagieren, wurden die Verantwortlichen der Trierer Basketballprofis nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.

Der 32-jährige US-Amerikaner JJ Mann spielt als Small und Power Forward und ist somit kein positionsgetreuer Ersatz für den verletzten Hujic. Er stand bereits häufiger auf deutschem Parkett. In der vergangenen ProA-Saison stand der 1,98 Meter große JJ Mann für Phoenix Hagen auf dem Feld. Mit durchschnittlich 15,8 Punkten, 3,9 Rebounds und 2,8 Assists in über 30 Minuten pro Spiel hatte er großen Anteil am letztjährigen Playoff-Einzug von Phoenix. Von 2020 bis 2022 spielte Mann in Leverkusen und erreichte mit den Bayer Giants in beiden Saisons die Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Im Sommer entschied er sich zu einem Wechsel nach Mexiko, dort brach er seine Zelte nach wenigen Wochen wieder ab um nun erneut nach Deutschland zu wechseln.

„Rückblickend konnten wir nach den sechs Vorbereitungsspielen ein genaues Profil erstellen, mit welchem Spielertyp wir nach dem Verlust von Haris die Mannschaft vervollständigen wollen. Clay Guillozet hat uns mehr auf der Shooting Guard- als auf der Small Forward-Position überzeugt und Behnam Yakhchali fühlt sich auch als Point Guard wohl. Wir haben somit einen größeren Flügel mit Scoring und Leadership Qualitäten gesucht, im besten Fall mit Erfahrung in der ProA. JJ Mann hat drei Jahre in unserer Liga gespielt, jedes Jahr die Playoffs erreicht und fällt in das beschriebene Raster. Es war sicherlich ein kleines Quäntchen Glück, dass er genau jetzt verfügbar war und wir ihn von Trier überzeugen konnten“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter der Gladiators Trier.

„Wir möchten einen sehr variablen Basketball spielen, daher haben wir nicht zwangsläufig einen positionsgetreuen Ersatz für Haris gesucht. JJ bringt genau die Attribute mit, die unser junges Team braucht und die dafür sorgen werden, dass wir Spiele gewinnen. Daher sind wir sehr glücklich darüber, dass JJ zu uns kommen und unser Team mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten als Anführer bereichern wird“, ergänzt Headcoach Don Beck.

Der US-Amerikaner freut sich sehr auf die älteste Stadt Deutschlands und sagt, „Trier war schon immer auf meinem Radar der Orte, an denen ich spielen wollte. Ich habe nur Gutes über den Verein und die Stadt gehört und meine Familie und ich freuen uns sehr darauf, nach Trier zu kommen. Ich habe es immer geliebt, in Trier zu spielen, und es wird toll sein, jetzt in Grün zu spielen. Es wird eine großartige Saison werden.“

JJ Mann unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende und trägt das Trikot mit der Rückennummer 17. Bereits am Samstag zum Season-Opener wird Mann in Trier erwartet.