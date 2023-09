Konz: Lkw-Fahrer rammt Pkw auf der B51 und haut ab

KONZ. Am heutigen Dienstag, 19.09.2023, kam es gegen 17.45 Uhr auf der B 51 bei Konz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein Pkw-Fahrer befuhr die B51 aus Trier kommend in Richtung Konz auf der linken Fahrspur. Neben dem Pkw fuhr auf der rechten Fahrspur ein Lkw. Kurz bevor sich die Fahrspuren trennen zog der Lkw-Fahrer nach links auf die Fahrspur des Pkw. Vermutlich wollte der Lkw-Fahrer weiter in Richtung B51/B419 fahren. Der Pkw wurde hierbei gerammt, wobei der vordere rechte Bereich des Pkw stark beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 15000 Euro beziffert. Es soll sich hierbei um einen Sattelauflieger mit polnischem Kennzeichen handeln. Die Aufbauten seinen weiß/grau. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursachen geben können mögen sich bei der Polizeiwache Konz 806501-9268-0) melden.