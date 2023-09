Volle Hütte: Spannungsgeladener Abschluss der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft 2023

RAMBROUCH. Am vergangenen Sonntag, dem 17. September 2023, wurde in Rambrouch der 6. und finale Renntag der hiesigen Stock-Car-Meisterschaft ausgetragen. In der brandneuen Stock-Car-Arena versammelten sich unzählige begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den anspruchsvollen Parcours und wurden mit tollem Stock-Car-Rennsport rundum zufrieden gestellt.

Endgültige Entscheidungen in sämtlichen Rennklassen wurden getroffen

Unter hervorragenden Wetterbedingungen wurden die einzelnen Ausscheidungs- und Finalläufe ausgetragen. Das Organisatorteam des Racing Team Power Bull’s zeigte sich bestens vorbereitet und konnte eine rundum perfekt abgestimmte Veranstaltung darbieten. Die emsigen Fahrerinnen und Fahrer sparten nicht mit tollkühnen Aktionen welche vom anwesenden Publikum mit viel Applaus und Zuspruch honoriert wurden.

Kürung der Landesmeister in sämtlichen Rennkategorien

Auf sportlichem Plan waren noch so einige Titelentscheidungen zu treffen. Vorwiegend in der Klasse 1 (bis 2800ccm) war es sowohl in der Team- als auch Einzelwertung so offen wie lange nicht mehr. Bis zum Schluss wurde jedoch auch in denen weiteren Rennkategorien mit harten Bandagen gekämpft.

Nach hartem Kampf gelang es wiederum dem Rekordmeister Tornado Team Hamm den Meistertitel in der Teamwertung zu erreichen in der Klasse 1 vor den Rivalen aus Düdelingen. Im Einzelklassement war es erstmalig der junge Michel Asselborn (47/Hamm) welcher sich knapp gegen seinen Kontrahenten Christian Guillaume (12/Düdelingen) durchzusetzen wusste.

In Klasse 2 war das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul die dominierende Mannschaft in dieser Saison, wenn auch die Kontrahenten aus Clerf und Kayl den “Stéieren aus dem Daul” des Öfteren die Stirn bieten konnten. Patrice Renericken (86/Power Bull’s) heisst der neue Landesmeister in der Einzelwertung welcher sich mit viel Einsatz und fahrerischem Können die Krone in dieser Rennkategorie aufsetzen konnte.

In der Einsteigerklasse waren dieses Jahr insgesamt 5 PilotInnen am Start. In der Endabrechnung konnte sich Kai Gillen (283) den Titelgewinn mit einem komfortablen Vorsprung am letzten Renntag sichen.

Die Rennresultate des Tages

Zurück zum Stock-Car-Renngeschehen: In 3 verschiedenen Rennklassen heizten sich die Fahrerinnen und Fahrer mächtig ein.

Insgesamt 8 Rennläufe wurden bei diesem Rennen ausgetragen.

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war das Tornado Team Hamm auch an diesem Renntag wieder das Nonplusultra und konnte sich den Tagessieg mit einer geschlossenen Teamleistung sichern. In der Einzelwertung war es Max Giesé (11/Düdelingen) welcher sich als Tagessieger eintragen konnte.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) war das Racing Team Power Bull’s wie erwartet das stärkste Team an diesem Renntag. Überragender Akteur im Einzeklassement an diesem Renntag war allerdings Mike Kraus (54/Crazy Dogs) welcher sich mit einer eindrucksvollen Darbietung den Tagessieg sichern konnte.

In der Einsteigerklasse (bis 2000ccm) war abermals Kai Gillen (283), der überlegene Fahrer an diesem Renntag und konnte sich den Tagessieg sichern. Insgesamt gingen 4 wagemutige Piloten an diesem Renntag an den Start dieser Rennkategorie.

Folgend ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:

Einsteigerklasse (bis 2000ccm) Ausscheidungslauf 1 1. Platz: 283 Kai GILLEN (Individuell) , 25 Punkte 2. Platz: 259 Kevin INACIO (Individuell) , 17 Punkte 3. Platz: 252 Serge PELZER (Individuell) , 12 Punkte Ausscheidungslauf 2 1. Platz: 283 Kai GILLEN (Individuell) , 21 Punkte 2. Platz: 289 Jean-Pierre LEMMER (Individuell) , 6 Punkte 3. Platz: 252 Serge PELZER (Individuell) , 0 Punkte Finallauf 1. Platz: 283 Kai GILLEN (Individuell) , 26 Punkte 2. Platz: 252 Serge PELZER (Individuell) , 21 Punkte 3. Platz: 259 Kevin INACIO (Individuell) , 0 Punkte Klasse 1 (bis 2800ccm) Ausscheidungslauf 1A 1. Platz: 49 Yves PASTORET (Hamm) , 28 Punkte 2. Platz: 47 Michel ASSELBORN (Hamm) , 26 Punkte 3. Platz: 11 Max GIESÉ (Dudelange) , 25 Punkte Ausscheidungslauf 1B 1. Platz: 10 Sascha WIESEN (Dudelange) , 34 Punkte 2. Platz: 41 Damon SCHERER (Hamm) , 26 Punkte 3. Platz: 42 Joé RAUCHS (Hamm) , 25 Punkte Ausscheidunglauf 2A 1. Platz: 57 Rudolf THURMANN (Crazy Dogs) , 31 Punkte 2. Platz: 59 Kevin MUNKLER (Crazy Dogs) , 29 Punkte 3. Platz: 11 Max GIESÉ (Dudelange) , 27 Punkte Ausscheidunglauf 2B 1. Platz: 44 Roland SCHERER (Hamm) , 25 Punkte 2. Platz: 42 Joé RAUCHS (Hamm) , 25 Punkte 3. Platz: 12 Christian GUILLAUME (Dudelange) , 23 Punkte Finallauf 1. Platz: 11 Max GIESÉ (Dudelange) , 33 Punkte 2. Platz: 47 Michel ASSELBORN (Hamm) , 31 Punkte 3. Platz: 46 Joé MOCKEL (Hamm) , 28 Punkte Klasse 2 (bis 2000ccm) Ausscheidungslauf 1 1. Platz: 54 Mike KRAUS (Crazy Dogs) , 32 Punkte 2. Platz: 53 Dave MICHELS (Crazy Dogs) , 28 Punkte 3. Platz: 89 Géraldine LAGODNY (Power Bull’s) , 25 Punkte Ausscheidungslauf 2 1. Platz: 54 Mike KRAUS (Crazy Dogs) , 26 Punkte 2. Platz: 88 Sven CONRAD (Power Bull’s) , 25 Punkte 3. Platz: 86 Patrice RENERICKEN (Power Bull’s) , 22 Punkte Finallauf 1. Platz: 86 Patrice RENERICKEN (Power Bull’s) , 32 Punkte 2. Platz: 54 Mike KRAUS (Crazy Dogs) , 28 Punkte 3. Platz: 88 Sven CONRAD (Power Bull’s) , 28 Punkte

Meisterschaftsfeier am 14. Oktober 2023 in Hellange

Der Abschluss dieser Stock-Car-Meisterschaft wird am Samstag, den 14. Oktober 2023 mit der offiziellen Meisterschaftsfeier im Centre Culturel in Hellingen ausgetragen. Verantwortlich für die Austragung dieses Events sind die Les Diables Rouges aus Düdelingen. Die Veranstaltung wird öffentlich ausgetragen und der Eintritt ist kostenlos. Leckere Essensangebote und Getränke werden ebenfalls angeboten und können auf dem offiziellen Flyer unter www.stock-cars.lu konsultiert werden.

Zusätzliche Informationen

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können Sie unter www.stock-cars.lu nachlesen. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit gerne via Mail an stock-cars.flsc@hotmail.com anfragen respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachlesen.

Bleiben auch Sie dem spektakulären Motorsport mit Ihrer Präsenz und Ihrem Intresse treu und lassen sich die kommenden Events nicht entgehen. Sie unterstützen mit Ihrer Präsenz eine leidenschaftlich geführte und zugleich spannende, einzigartige Sportartart wie auch eine der letzten reellen Motorsportarten mit Ihrer Präsenz. Die Mitglieder der F.L.S.C. wie auch die angegliederten Vereine und Piloten werden es Ihnen mit spektakulären Duellen, tollen Rennmanövern und viel Dankbarkeit und Information an jedem Renntag dankend anerkennen.