WITTLICH. Wie die Polizei in Wittlich mitteilt, kam es am Montag, den 18.09.2023, gegen 1320 Uhr auf dem ZOB in Wittlich zu einer Körperverletzung.

Zwei männliche Jugendliche schlugen gemeinsam auf einen anderen Jugendlichen ein, welcher durch die Schläge verletzt wurde und zu Boden fiel.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571-9260 oder Email piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.