Diebinnen klauen Seniorin die Geldbörse: Abhebungen mit Girokarte – Tausende Euro Schaden

WADERN. Die Polizeiinspektion Merzig sucht anhand von Bildern, die bei einem Taschendiebstahl in Wadern entstanden sind, nach den beiden bislang unbekannten Täterinnen.

Die Frauen stehen nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei im Verdacht, im April 2023 in Wadern, Bahnhofstraße, die Geldbörse einer Seniorin in einem Warenhaus entwendet zu haben. Mit der ebenfalls erbeuteten Girokarte kam es im Anschluss in unmittelbarer Nähe zu mehreren Bargeldabhebungen, wobei die beiden Frauen mehrere tausend Euro erbeuten konnten.

Bei der Tatausführung wurden die Frauen von der Überwachungskamera videografiert.

Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Frauen bitte an die Polizeiinspektion Merzig (Telefon 06861/7040). (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)