Deutschlands schönste Naturwunder gesucht: Baum im Hunsrück dabei

BELTHEIM/BERLIN. Zwei außergewöhnliche Orte in Rheinland-Pfalz stehen zur Abstimmung als Deutschlands schönstes Naturwunder. Die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband rufen zum ersten Mal Naturbegeisterte bis zum 12. November auf, im Internet für ihre Lieblingslandschaft abzustimmen.

Aus Rheinland-Pfalz sind der sogenannte Teufelstisch bei Hinterweidenthal im Pfälzer Wald, ein besonders geformter Felsen, und die sogenannte Flatterulme in Beltheim im Hunsrück. Ins Rennen gehen sieben weitere Naturphänomene aus Bayern, Hessen Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Baden-Württemberg.

Die Landschaften, die zur Wahl stehen, seien meist auch Rückzugsorte für selten gewordene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, teilte die Stiftung am Montag mit. Die Initiative solle das Umweltbewusstsein und den Schutz der Natur stärken. Vorab konnten Vorschläge für die Naturschönheiten eingereicht werden. Unter den Bewerbungen wählte eine Jury neun Kandidaten für den Wettbewerb aus. Der Publikumsliebling soll wenige Tage nach dem Ende der Abstimmung online bekannt gegeben werden.

Info: Flatterulme Beltheim

Die Flatterulme in Beltheim im Hunsrück ragt mit einer stattlichen Höhe von 25 Metern majestätisch in den Himmel und besticht in 1,30 Meter Höhe durch einen Umfang von beachtlichen 5,10 Meter. Obwohl rundherum allgemeines Ulmensterben herrscht und viele ihrer Artgenossen von einem Pilz und dem Ulmenspintkäfer bedroht sind, erfreut sich dieser gewaltige Baum voller Vitalität. So ist der imposante Baum nicht nur eingetragenes Naturdenkmal, sondern auch ein Zeichen der Stärke und Widerstandsfähigkeit der Natur, die sich trotz widriger Umstände behaupten kann. Auch die durch den Menschen geschaffenen Bereiche, wie die für den Hunsrück typischen Schieferhöhlen, bieten Abwechslung und sind Nischen für seltene Arten, wie z.B. Fledermäuse.

Link zur Abstimmung: https://www.sielmann-stiftung.de/naturwunder