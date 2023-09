Vulkaneifel: Motorradfahrer fliegt aus der Kurve – 31-jähriger Biker schwerverletzt

MEHREN/EIFEL. Wie die Polizei in Daun mitteilt, befuhr am gestrigen Samstag, 16.09.23, ein 31-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen gegen 16.00 Uhr die L68, von der B 257 (Daun) aus kommend in Richtung Mehren.

Im Scheitelpunkt einer scharfen Kurve brach das Heck seines Motorrades aus und der Motorradfahrer stürzte. Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, sodass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Die L68 war für die Dauer der medizinischen Versorgung des Fahrers und der polizeilichen Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Polizei ruft in diesem Sinne zu einem achtsamen Umgang mit dem Motorrad auf.