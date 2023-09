Mann macht Sonntagsspaziergang mit Pistole in der Hand: Polizeieinsatz

LUDWIGSHAFEN. Ein Mann mit Pistole in der Hand hat am Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz in Ludwigshafen ausgelöst.

Passanten hatten den Mann der Polizei gemeldet, als er von Ludwigshafen-Rheingönheim in Richtung Altrip einen Fuß- und Radweg entlangging, wie die Polizei mitteilte. Polizisten trafen den 31-Jährigen mit einer schussbereiten Gaspistole in der Hand an.

Der 31-Jährige sagte nach den Angaben der Polizei, dass er die Waffe zum Eigenschutz bei sich hat, da er kürzlich Opfer eines Übergriffs geworden ist. Der Besitz solcher Waffen ist demnach ab 18 Jahren erlaubnisfrei, jedoch ist für das Führen – also das zugriffsbereite Tragen in der Öffentlichkeit – ein Waffenschein erforderlich, den der Mann nicht nachweisen konnte.

Die Gaspistole wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.