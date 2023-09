Bluttat auf der Säubrennerkirmes: Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft

WITTLICH/SPANGDAHLEM. Rund einen Monat nachdem ein 28-jähriger Wittlicher auf der Säubrennerkirmes mit Messerstichen getötet wurde, befinden sich die beiden 25 und 26 Jahre alten, tatverdächtigen US-Militärangehörigen in Gewahrsam auf der Air Base Spangdahlem, wie der Volksfreund berichtet.

Da die Ermittlungen gemäß Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut an die US-Behörden abgegeben wurden, sei der Informationsfluss schwierig, so ein Freund des Getöteten gegenüber dem Volksfreund. Allein das Office of Special Investigations (OSI), die Ermittlungsbehörde der amerikanischen Luftwaffe, ist für die Ermittlungen zuständig. Die deutschen Behörden seien „am Verfahren nicht mehr beteiligt und haben auch keine Aktenkenntnis“, wie die Staatsanwaltschaft Trier gegenüber der Zeitung erklärte.

Ende August sollen auf dem Stützpunkt Spangdahlem „Haftprüfungstermine“ für die beiden Tatverdächtige stattgefunden haben, um über die Notwendigkeit einer Untersuchungshaft zu entscheiden. Freunde und Familienangehörige des Opfers sollen bei den Terminen Anwesen gewesen sein. Der 25-jährige Hauptverdächtige soll sich jetzt in Untersuchungshaft befinden. Der 26-Jährige, der ihn auf der Säubrennerkirmes begleitet hat, stehe unter Arrest.

Die Pressestelle des 52. Jagdgeschwaders wolle zu gegebener Zeit weitere Informationen veröffentlichen. (Quelle: Trierischer Volksfreund)