Drogenkugeln und geklautes Handy: Police Grand-Ducale schnappt mutmaßlichen Dealer

LUXEMBURG. Am Abend des 14.9.2023 wurde die Police Grand-Ducale über einen Diebstahl eines Mobiltelefons in einem Lokal in der rue Bender im Bahnhofsviertel von Luxemburg informiert.

Bei den diesbezüglichen Überprüfungen konnten die Polizeibeamten insgesamt 17 Kugeln mit Drogen am Boden des Lokals auffinden, die im Laufe der Ermittlungen einer der anwesenden Person zugeordnet werden konnten.

Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dieser Person ebenfalls um den Dieb des Mobiltelefons handelte.

Die Drogen sowie eine größere Summe Bargeld und ein Mobiltelefon wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und der Verdächtige wurde festgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)