Wettkampf in 12 Disziplinen: Deutsche Meisterschaft im Schneepflugfahren in Rheinland-Pfalz

Viel Geschicklichkeit und Können sind am Samstag in Koblenz gefragt. Bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren treten Teams aus ganz Deutschland gegeneinander an - und das mitten im Sommer.