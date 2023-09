Luxemburg: Jason Lee Chris BEIDLER (21) vermisst – zuletzt im Raum Esch/Alzette gesehen

ESCH/ALZETTE. Der 21-jährige Jason Lee Chris BEIDLER wurde zuletzt am Sonntag, den 3.9.2023, gegen 16.00 Uhr im Raum Esch/Alzette gesehen und wird seitdem vermisst.

Der Mann ist von korpulenter Statur, zirka 1,80 Meter groß, hat kurzes blondes Haar und blaue Augen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste ein rotes T-Shirt, dunkelblaue Shorts, eine schwarz/orange Kappe, eine beigefarbene Tasche und schwarz/rote Schuhe der Marke „Puma“.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Esch/Esch Centre per Tel.: (+352) 244501000 oder per E-Mail: Police.ESCH@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)