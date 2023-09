Luxemburg: Zahlreiche Einbrüche in Keller und auf Baustellen – Material und Maschinen geklaut

LUXEMBURG. Am gestrigen Montag und heutigen Dienstag ereigneten sich in Luxemburg zahlreiche Einbrüche. Dabei wurde u.a. in mehrere Keller sowie auf Baustellen eingebrochen, wie die Police Grand-Ducale mitteilt.

Am Morgen des 4. September 2023 wurde ein Einbruch in eine Baustelle in der Rue de Luxembourg in Bridel gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter brach eine Tür auf und entwendete anschließend diverses Material und Maschinen.

Ebenfalls am Montagmorgen wurde ein Einbruch in eine Baustelle in der Rue Leonardo Da Vinci in Gasperich gemeldet, bei dem ein Täter Baumaterial entwendete und anschließend flüchtete.

Gegen Mittag wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Route d’Esch in Gasperich gemeldet, bei dem ein bislang unbekannter Täter in die Kellerräume eingedrungen war.

Des Weiteren wurde ein Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Rue du Verger in Luxemburg-Verlorenkost gemeldet. Hier drang ein bislang unbekannter Täter in das Haus ein und brach mehrere Kellertüren auf.

Auf einer Baustelle in Colmarberg brach ein bis dato unbekannter Täter in einen Container ein und entwendete mehrere Maschinen bevor er flüchtete.

In Kehlen wurden bei einem Einbruch in eine Baustelle ebenfalls Baumaterialien durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

In der rue Michel Rodange in Esch/Alzette wurde am Montagnachmittag ein Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Ein Täter brach mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein Schloss auf und entwendete anschließend mehrere Gegenstände.

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Einbruch in eine Tankstelle in Rollingen gemeldet. Ersten Informationen nach zerbrachen hier bislang unbekannte Täter mehrere Fenster und schnitten einen Fensterrahmen mittels einer Säge heraus.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. Präventive Ratschläge zur Vorbeugung von Einbrüchen finden sich hier: https://police.public.lu/fr/prevention/cambriolages.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)