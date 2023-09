Alkoholisiert und unterkühlt: 45-Jähriger aus Sauer gerettet – grenzüberschreitende Rettungsaktion

BOLLENDORF. Am gestrigen Sonntagabend erhielt die Polizei Bitburg gegen 23.00 Uhr die Mitteilung, dass in Bollendorf eine Person in der Sauer schwimmen war und nicht mehr auffindbar sei.

Eine Suchaktion mit den Feuerwehren Bollendorf, Echternacherbrück, Ferschweiler, Echternach und der Drohnenstaffel aus Luxemburg wurde umgehend eingeleitet.

Gegen 23.45 Uhr konnte die männliche Person nach großangelegter Suchaktion dann flussabwärts aufgefunden und gerettet werden. Der alkoholisierte und unterkühlte 45-jährige Mann wurde im Anschluss durch das DRK in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die schnelle, professionelle und erfolgreiche Rettungsaktion. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)