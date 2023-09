Eifelkreis: Einbrecher nach Flucht in Schuppen gestellt – Festnahme!

PRONSFELD. Wie die Polizei in Prüm mitteilt, wurde am heutigen Freitag, 01.09.2023, gegen 14.20 Uhr durch eine aufmerksame Nachbarin ein aktueller Einbruch in eine ehemalige Schreinerei in Pronsfeld gemeldet.

Der Täter habe gerade die Tür aufgetreten und sei nun im Gebäude. Während der Anfahrt der Polizeikräfte floh der Täter aus dem Gebäude in Richtung Ortsmitte. Die Streifen konnten den Täter kurzzeitig sehen, als dieser zu Fuß die Flucht ergriff.

Er wurde durch die Polizeibeamten sowohl mit Funkstreifenwagen, als auch zu Fuß verfolgt. Eine weitere Zeugin sah, wie sich der Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Schuppen verschaffte, um sich dort zu verstecken. Hier konnte er von den Polizeibeamten festgenommen und gefesselt werden. Bei der Festnahme leistete er zusätzlich Widerstand gegen die Beamten.

Bei dem Einbruch wurde eine Scheibe und eine Tür beschädigt. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen nichts, vermutlich weil der Täter bei der Tatausführung gestört wurde.

Durch die gute Zusammenarbeit der Zeugen mit der Polizei konnte die Straftat aufgeklärt und der Täter identifiziert werden. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruch.