Vulkaneifel: Urlauberin aus Hamburg erleidet Anfall – Passanten eilen zu Hilfe – Stabilisierung gelungen

WALLENBORN. Dem umsichtigen und beherzten Eingreifen von Ersthelfern ist es zu verdanken, dass eine 58-jährige Frau im Bereich von Wallenborn stabilisiert und ein Krankenhaus verbracht werden konnte.

Was war geschehen? Die aus dem Raum Hamburg stammende Frau befand sich mit ihrem Lebensgefährten in den Ferien in Wallenborn.

Plötzlich erlitt sie einen Anfall, verdrehte die Augen und sank bewusstlos zu Boden. Der Lebensgefährte verständigte umgehend den Rettungsdienst, Passanten traten hinzu und leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der schnell eintreffende Rettungsdienst übernahm die Versorgung und es gelang, die Person zu stabilisieren. Es war nach Absprache mit den Rettungskräften nur dem beherzten Handeln der Ersthelfer zu verdanken, dass die Stabilisation der Person gelang.

Ein großes Lob und viel Anerkennung für diese Leistung. Die 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, ihr Zustand war stabil. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)