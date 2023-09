Region: Auf A1 und A 48 – Diese wilde Verfolgungsjagd macht sprachlos!

TRIER. Szenen wir aus einem Actionfilm! Am gestrigen Donnerstagnachmittag, 31. August, kam es auf der A1 und A48, zu fast schon filmreifen Szenen bei einer wilden Verfolgungsjagd! Der Verursacher war dabei betrunken, ohne Führerschein, mit Drogen und einem offenen Haftbefehl unterwegs.

Laut Polizei war ein 34-jähriger wohnsitzloser Mann mit seinem Fahrzeug zunächst auf der A1, von Trier kommend in Richtung Koblenz, unterwegs. Im Bereich von Hasborn bereits überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer derart gefährlich, dass es zu einer polizeilichen Meldung kam.

In Abstimmung mit der Polizeiautobahnstation Schweich wurden schließlich Fahndungsmaßnahmen auf der BAB eingerichtet und durchgeführt. Einer Streife der Polizeiinspektion Daun gelang es dann, das beschriebene Fahrzeug, einen VW Polo, im Bereich der Anschlussstelle Mehren festzustellen und zu verfolgen.

Der Fahrzeugführer mißachtete dabei jegliche polizeilichen Anhaltezeichen und erhöhte seine Geschwindigkeit deutlich. Im Bereich der AS Ulmen fuhr er schließlich von der BAB 48 ab und setzte seine Fahrt in Richtung Büchel fort. Letztlich bog er im Bereich der L 100 in einen Feldweg ab, sprang aus dem Fahrzeug raus und versuchte sich fußläufig zu entfernen. Dennoch konnte er von den Beamten der Polizei Daun festgenommen werden.

Festnahme und weitere Überraschungen

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag, er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und kleinere Mengen illegaler Drogen mit sich führte.

Nach der Festnahme erfolgte eine Blutprobe wurdeund er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Zwei Unfälle auf der Flucht – Zeugen gesucht

Im Rahmen der Flucht vor der Polizei kam es zu zwei Unfällen im Begegnungsverkehr durch den Fliehenden, bei denen es glücklicherweise bei Sachschäden blieb. Weiterhin wurde einige Verkehrsteilnehmer gefährdet, weil sie dem Fliehenden ausweichen mussten.

Jegliche Zeugen und mögliche Geschädigte dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.