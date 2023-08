Verfolgungsjagd in Luxemburg: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein verletzt Polizisten

ESCH/ALZETTE. In der rue d’Audun in Esch-Alzette führte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 27.8. eine Verkehrskontrolle durch, wobei den Beamten ein Fahrer auffiel, der versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Fahrer gestoppt werden.

Allerdings setzte er sich bei der Aufforderung, seinen Wagen zu verlassen, zur Wehr. Erst durch den Einsatz polizeitechnischer Mittel konnte der Fahrer immobilisiert werden. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Protokoll wegen Rebellion wurde diesbezüglich erstellt.

Zudem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen und verweigerte trotz offensichtlicher Anzeichen von Alkoholkonsum einen Alkoholtest. Auch in dieser Hinsicht wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)